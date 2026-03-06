厚生労働省の医道審議会の専門部会は６日、医療機関が名乗る診療科名に「睡眠障害」を追加することを了承した。厚労省は今春にも関係法令を改正して導入する方針で、睡眠の問題に悩む人が通院先を選びやすくなることが期待される。診療科名の追加は１８年ぶりとなる。医療機関が路上や駅の広告、看板で表示できる診療科名は、厚労省が医療法に基づき定めている。「内科」「外科」「小児科」など単独で名乗れる基本的な２０種類