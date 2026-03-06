女優の羽楽（うらら）が6日、都内で映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。ダンスの世界大会への出場経験を持つ13歳で、演技は初挑戦となった。主演のSnowMan佐久間大介（33）をはじめとする共演者たちがその演技力を絶賛した。暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。羽楽は殺し屋にダンスを教える少女を演じた。観客の前に立つのはこの日が初めて。緊