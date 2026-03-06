バレーボール女子元日本代表の木村沙織（39）が、印象がガラリと変わった姿を公開した。【映像】木村沙織、水着姿＆印象ガラリな近影（動画あり）2016年12月31日、元バレーボール選手の日高裕次郎（39）と結婚し、2023年2月28日に長男・煌太郎くんを出産していた木村。Instagramでは、ジャングリア沖縄を訪れた際の家族ショットや、「人生で水着買ったの初めて」とつづった水着姿など、プライベートの様子を発信してきた。木