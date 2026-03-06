医療機関が看板などに掲げる診療科の名前に「睡眠障害」を追加する案が厚生労働省の専門部会で了承されました。医療機関が看板や広告で掲げる診療科の名前は、内科や小児科など単独で使えるものがおよそ20種類あるほか、整形外科のような組み合わせで使用できるものもあります。この診療科の名前について、きょう、厚労省の専門部会で「睡眠障害」を新たに追加する案が示され、了承されました。例えば、「内科」と組み合わせて、「