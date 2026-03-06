東日本大震災から15年になるのを前に、東京消防庁の立川防災館で高層階に特有の地震の揺れを体験できるエリアが新たに公開されました。【映像】地震の揺れを体験する様子福田雄大リポート「かなり強い揺れです。スクリーンには本物さながらの映像が流れ、リアルな地震体験ができます」立川市にある東京消防庁の立川防災館で新たに公開されたのは、高層階特有の｢長周期地震動｣を体験できるコーナーです。東京消防庁によります