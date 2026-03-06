サナエトークン発行を巡る動き高市早苗首相の名前を冠した暗号資産（仮想通貨）を巡る騒動が波紋を広げ、発行元は5日夜に一転して事業中止を発表した。「SANAETOKEN（サナエトークン）」として「推し活」名目で発行されたが、首相が関与を全面的に否定したためだ。首相の人気に便乗した不適切な事業だった可能性があり、金融庁は実態把握を進めている。片山さつき金融担当相は6日の閣議後会見で、利用者保護の観点から「実態