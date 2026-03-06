マンションの一室で男性の遺体が見つかった事件の裁判で、名古屋地裁は、無期懲役の判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、名古屋市の無職、内田明日香被告は、2023年9月、市内のマンションで阿部光一さんの首を絞めて殺害し、現金80万円と、時価7400万円相当の指輪などを奪った強盗殺人と部屋のクローゼットに遺体を遺棄した死体遺棄の罪に問われています。これまでの裁判で内田被告は、死体遺棄の罪は認める一方、強盗