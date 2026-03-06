全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4073円となりました。農林水産省によりますと、先週、全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は前の週より45円安い4073円でした。値下がりは3週連続で、ピークだった去年の年末の時期と比べると340円程度値下がりしました。民間のコメの在庫量が例年より高い水準となっていて、業者間の取引価格が下落してきたことが値下がりの要因です。一方で、国は今年か