グルメ杵屋レストランが運営する「おらが蕎麦」は、2026年3月5日から4月中旬まで「満腹チャージ!! 麺50％増量」キャンペーンを実施しています。麺増量の対象メニューは2品キャンペーン期間中は、人気メニューの「海老天そば」と「海老天ざるそば」が、通常のそばの量より50％増量して提供されます。・海老天そば揚げたての海老天2本と野菜の天ぷらをのせた贅沢な一杯。毎日製麺したそばと自慢の出汁、熱々の天ぷらの、まさに三位一