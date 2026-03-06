【マンガ肉の骨】 3月5日発売 価格 本格マンガ肉Ver.：2,750円 お弁当ピックVer.（4本セット）：550円 【拡大画像へ】 キャステムは、マンガやアニメに登場する“あの肉”を再現できる骨型ピック「マンガ肉の骨（発売元：アクティバル）」を3月5日に発売した。迫力重視の「本格マンガ肉Ver.」とお弁当のおかずに刺せる「お弁当ピックVer.（4本セット）