ASUS JAPANは2月下旬、都内で新製品発表会を開催し、国内向けに発売する最新ノートPC製品を発表した。 （関連：【画像】新作やコジプロコラボモデルなど発表会で展示された製品） 今回発表されたのは4製品計9モデル。いずれのモデルも「Copilot+ PC」に準拠し、薄型軽量かつスタイリッシュなデザインを前面に押し出した製品となっている。 Copilot+ PCとは、40TOPS以上の性能を持つNPUを搭載し、最低16GBのメモリ