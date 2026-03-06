（ビルニュス中央社）国民党政権が市民の思想や言論を弾圧した「白色テロ」の被害者、蔡焜霖さんの生涯を描いた台湾漫画「台湾の少年」（来自清水的孩子）の1、2巻が昨年、リトアニアで出版された。原作者の游珮芸さんと作画担当の周見信さんは先月末、同国で開かれたブックフェアに出席し、座談会とサイン会を行った。リトアニアの出版社は、台湾とリトアニアの歴史には共通点があるため、同書は現地の読者の共感を呼びやすいと話