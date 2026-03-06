キヤノンマーケティングジャパンは、写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE（グラフゲート）」の第4回について、4月1日（水）より応募受付を開始する。応募費用は無料。プロ・アマチュアを問わず参加できる。 GRAPHGATEは、キヤノンマーケティングジャパンが2023年から実施しているオーディションで、写真・映像表現の可能性に挑戦する新人作家の発掘・育成・支援を目的としている。これ