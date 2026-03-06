シリーズ20周年を祝う「ガリガリ君リッチ」から、侍ジャパンとコラボしたスペシャルな新作「ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味」が発売中。史上初となるユニフォーム姿の限定パッケージに、春らしさ全開の桜風味と、見逃せないポイントが満載となっている。合計300人に限定グッズが当たる豪華キャンペーンも開催中。野球ファンも、アイス好きも、気になる本商品の魅力を担当者へのインタビューとともにお届けする