【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が3月7日にNHK総合で放送される『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた20年-』のナレーションを担当する。 ■8ヵ月にわたり渡辺直美に密着 芸人として唯一無二の道を歩み続け、名実ともに日本を代表する芸人となった渡辺直美。渡辺は、芸歴20年目となる今年、ピン芸人史上初となる東京ドーム公演を実施。ギネス世界記録に認定されるなど大成功に収めた。東京ドー