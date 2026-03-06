○清水建 [東証Ｐ] 既存株主による1413万7200株の売り出しを実施する。売出価格は3月16日から18日までの期間に決定される。 ○ビーマップ [東証Ｇ] ユメノソラホールディングスを割当先とする4万7000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1063円。 ○ＱＰＳＨＤ [東証Ｇ] スカパーＪＳＡＴなどを3先を割当先とする730万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2088円。 [2026年3月6日]