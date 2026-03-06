これからの気象情報です。 7日(土)は、雨や雪を伴った強い風が吹きそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡には強風・波浪注意報が発表されています。 ◆3月7日(土)天気 ・上越地方 冷たい雨が降ったりやんだりで、所々で雨脚が強まるでしょう。 また、平地でも夜は雪が混じるところがありそうです。 ・中越地方 沿岸部は、朝はザっと雨脚が強まるでしょう。