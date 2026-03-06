台湾メディアのETtodayは6日、「台湾人のある行為が日本人を怒らせる」と題する記事を掲載した。記事は、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催される中、多くの台湾人が東京を訪れているとした上で、あるネットユーザーのSNS・Threads（スレッズ）への投稿を紹介した。それによると、WBCが開催されている東京ドーム近くのホテルに宿泊しているというユーザーが「台湾人のうるささ」に苦言を呈した。同ユーザーは