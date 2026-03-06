佐世保市の住宅販売会社が子どもたちの成長を願い、幼稚園に絵本などを贈りました。 （園児） 「ありがとうございます」 佐世保市の桜の聖母幼稚園に絵本5冊と目録を寄贈したのは、住宅の販売やリフォームを手掛ける「日進ホーム」です。 （園児） 「絵本大好き」 （園児） 「かたつむり(の絵本)を読んでみたい」 日進ホームでは、絵本やおもちゃが子どもの想像力を磨くきっかけに