首都科学技術発展戦略研究院の研究チームはこのほど、北京で「首都科学技術イノベーション発展指数2025（首科指数2025）」を発表した。同指数は「第15次五カ年計画（2026−30年）」期の新たな出発点に立ち、教育と科学技術の一体化改革の深化、新たな質の生産力の育成、北京・天津・河北地域の協同イノベーション推進などの分野における北京の新たな姿を総合的に示している。科技日報が伝えた。「首科指数2025」によると、総合指数