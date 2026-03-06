中国で独自に設計開発された2万5000立方メートル級の超大型自航式ホッパーしゅんせつ船が3月6日に進水し、桟橋係留建造の段階に入りました。この船舶は、中国初の分散型ポンプ室設計を採用した超大型自航式ホッパーしゅんせつ船です。この船は、高出力水中泥ポンプや深海での土砂採取用の超広幅ドラグヘッド（土砂の吸い込み口）などの専用設備を搭載しており、最大掘削深度は120メートルで、積み込める土砂の最大量は2万7580立方