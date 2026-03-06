毎年、バレンタインの時期にあわせて発売されている「バレンタインジャンボ」（「バレンタインジャンボ宝くじ」と「バレンタインジャンボミニ」からなる）。このうち「バレンタインジャンボ宝くじ」が2026年3月6日正午現在、「宝くじ公式サイト」では異例の完売となった。また、宝くじ公式サイトでジャンボ宝くじが完売するのは初めてと、みずほ銀行の宝くじ部が明かした。宝くじ売り場では引き続き購入できるが、一部では完売とな