「食」「健康」「美容」をテーマにした体験型のイベントが熊本市のサンロード新市街で開かれています。 【写真を見る】食べて 試して「楽しく歳をとる」体験型イベント熊本市・サンロード新市街 このイベントは「Positive Age＝楽しく年齢を重ねること」をスローガンに、熊本県内外の企業25社が試食や体験のブースを出展しています。 天草市御所浦町のマダイ養殖業者がPRするのは、魚の骨を砕