春のセンバツ甲子園が3月19日に開幕します。 【写真を見る】「熊工の名を再び全国に！」センバツ甲子園初戦の相手は大阪桐蔭 19日開幕 大会6日目第一試合 九州代表の熊本工業は、初戦で、春夏合わせて9回の優勝を誇る大阪桐蔭と対戦します。 今日（6日）行われた組み合わせ抽選会 抽選会での井藤啓稀 主将「熊本工業31番です」 熊本工業は、大会6日目の第1試合で大阪桐蔭と対戦することが決まりました。 熊本工業 井藤啓稀