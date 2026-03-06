男性から現金1000万円をだまし取ったとして、元ホストの男と客の女が逮捕されました。 【写真を見る】元歌舞伎町ホストと客の25歳女を逮捕 56歳男性から1000万円だまし取った疑い ｢借金を放置すれば、保育園を解雇される…｣とウソ 逮捕されたのは、千葉市に住む元ホストクラブ従業員・二橋俊介容疑者（21）と住居不定・無職の増田希咲容疑者（25）です。 警察によりますと2人は去年10月、東京都に住む56歳の男性から現金1000万