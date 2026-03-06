元体操女子日本代表の田中理恵さん（38）が6日、インスタグラムを更新。子どもの手術と退院を報告した。田中さんはストーリーズに、腕に包帯をした8歳長女とみられる子どもの写真をアップ。「無事退院しました。手術頑張りました」と報告した。続けて「あーホッとした…現役時代いろんな怪我しましたが自分が怪我している方が気持ちは楽でした」と率直な思いを吐露。「子供の怪我はとてもとても緊張して不安な気持ちになりメンタル