3月5日、4つの吉日（天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安）が重なる開運日に電撃結婚を発表したのはももいろクローバーZの最年少メンバー、“あーりん”こと佐々木彩夏だ。《私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです》とコメントを発表した佐々木。1996年6月11日、神奈川県出身で今年6月に30歳を迎えるが、ももクロでは最年少メ