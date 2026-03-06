Image: Amazon Nothingが新型ワイヤレスヘッドホン「Nothing Headphone (a)」を発表しました。現在、すでにNothing公式サイトで予約受付中。発売は3月13日（一部カラーは4月、後述します）。価格は2万7800円。Headphone (a)は、昨年リリースされたNothign初のヘッドホンHeadphone (1)をベースにしたバジェットモデルとなります。 Nothing (ナッシング) ワイヤレスヘッドフォン Headph