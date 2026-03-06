「え、これ本当に【しまむら】！？」と思わず聞きたくなる高見えスカートがそろう今季。上品なツヤ感や立体感のある素材、春らしいカラーのアクセントなど、どれもコーデを格上げしてくれそうなものばかりです。今回はしまむらのスカートの魅力と、 “即マネしたくなる” ような着こなしをご紹介します。 さりげないツヤ感で差がつく大人フレアスタイル 【しまむら】「omi*サテンフレアSK」\1,639