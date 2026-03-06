九州ナンバーワンの駅弁を決める「九州駅弁グランプリ」決勝大会が福岡市で開かれています。JR九州社員おすすめの駅弁の中で、ナンバーワンを獲得するのはどの駅弁でしょうか。 ■井手妃奈子記者「きょうから始まった九州駅弁グランプリ。選ばれた10品が並んでいます。」明太子がドンとのった駅弁に、栗の甘みとだしの効いた栗めし。3月6日と7日の2日間、博多阪急の「全国有名駅弁とうまいもの大会」の会場に設