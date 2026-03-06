京成杯で１２着に敗れたポルフュロゲネトス（牡３歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父サトノダイヤモンド）が、次走は山吹賞・１勝クラス（４月４日、中山競馬場・芝２２００メートル）を目標にしていることがわかった。社台グループオーナーズが６日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、６日に美浦トレセンへ帰厩した。