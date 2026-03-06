◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が「５番・左翼」で出場。第１打席で超高速のライナーを放った。２回１死、山岡の速球をとらえると強烈なライナーが投手を強襲。あっという間に中前に到達した。この安打の打球速度は速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると１８０・４キロ。ドジャース・大谷翔平らメジャーのトップ選手クラスの数値をたたき出した。昨年はチームトップの１７本