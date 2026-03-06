６日、全人代が北京市内の梅地亜中心（メディアセンター）で開いた経済テーマの記者会見。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月6日】中国国家発展改革委員会の鄭柵潔（てい・さんけつ）主任は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、衛星測位システム「北斗」の大規模応用プロジェクトを継続して実施し、関連産業の規模を今後5年以内に1兆元（1元＝約23円）以上へ拡大させる方針を示した