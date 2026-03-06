６日、全人代が北京市内の梅地亜中心（メディアセンター）で開いた経済テーマの記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月6日】中国国家発展改革委員会の鄭柵潔（てい・さんけつ）主任は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、関係部門と連携して一連の能力拡大・質的向上策を打ち出し、サービス業の質の高い発展の潜在力を十分に掘り起こし、第15次5カ年規画（2026〜30年）