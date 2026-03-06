9月6日に東京国際フォーラム ホールAで開催されるコンサート『billboard classics 劇場アニメ「ベルサイユのばら」シンフォニックコンサート2026』のメインビジュアル集合ver.が公開された。【動画】声優たちが宝塚歌劇風に歌う！公開された『ベルばら』歌唱シーン映像今回公開となった集合ビジュアルは、同公演のためにアニメーションスタジオ・MAPPAによって描きおろされ、すでに公開されているオスカルのソロビジュアルに加