7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、俳優の生見愛瑠がヒロインを務める、映画『君が最後に遺した歌』（20日公開）の場面カット、入場者特典など新たな情報が解禁された。【動画】2人の歌唱シーンが素敵!!道枝駿佑、生見愛瑠今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「