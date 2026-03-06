中東情勢が緊迫する中、JRAは6日、ドバイワールドカップデー（28日、メイダン）の馬券は万全の発売体制が十分に担保できないことから、農林水産大臣への馬券発売認可申請を見送ると発表した。16年凱旋門賞でJRAによる海外馬券の発売が始まり、最も売れた24年ドバイワールドカップデーが4競走で71億2102万4000円、1競走では25年凱旋門賞の66億3713万5900円が売り上げレコードとなっている。