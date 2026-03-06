9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が映画単独初主演する映画『スペシャルズ』初日舞台あいさつが6日、都内で行われ、主演の佐久間のほか、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、羽楽、内田英治監督が登壇。佐久間と中本、羽楽が本作の主題歌であるSnow Man「オドロウゼ！」のダンスを披露した。【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太らイベントでは公開を迎えての心境や撮影時のエピソードをト