（小玉アナウンサー）「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木予報士）「こんばんは。近年、夏になると以前では考えられないような気温の日がありますよね」「そこで気象庁は最高気温が40度以上の日に新たに名前をつけようと、2月27日から国民アンケートを始めました」 （佐々木予報士）「気象庁では暑さを表す言葉として、最高気