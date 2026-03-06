Snow Man佐久間大介（33）が6日、都内で映画「スペシャルズ」（内田英治監督）初日舞台あいさつに登壇した。佐久間の初単独主演作となる今作は、映画「ミッドナイトスワン」を手がけた内田監督が原案、脚本を手がけた完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を遂行するためにダンス大会の優勝を狙う物語。佐久間は普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺