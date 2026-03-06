お散歩中、公園で一休みする柴犬さんを何気なく撮影。よくよく見てみると…飼い主さんでも想定外だったという『まさかの表情』が話題になっているのです。 思わずニヤけてしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で67万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：散歩中の犬を何気なく撮影した結果→よーく見てみると…想定外だった『まさかの表情』】 散歩中の犬を何気なく撮