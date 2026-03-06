3月5日放送の文化放送『不二家 presentsSnow Manの素のまんま』に、Snow Manの宮舘涼太と岩本照が出演。宮舘が、岩本の粋なエピソードを語った。【関連】Snow Man宮舘涼太、阿部亮平は“1番フラット”メンバーとしての関係性明かす「僕が知らないことも…」4月4日放送開始予定のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら（テレビ朝日系）で主演を務める宮舘は、現在もドラマの撮影中であると明かしつつ、「撮影してたら