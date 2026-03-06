能登半島地震の発生後初めて行われる石川県知事選挙では、地震と豪雨からの本格的な復興策を主な争点に、現職の4年間の県政運営への評価、衆院選でも争点の一つとなった物価高対策についても論戦が交わされています。立候補しているのは届出順にいずれも無所属で、新人で前金沢市長の山野之義候補（63）、再選を目指す現職の馳浩候補（64）、新人で共産系の団体が擁立した 黒梅明候補（78）の3人です。各候補者が重視する政策です