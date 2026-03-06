北海道内ではパウダースノーを求める外国人によるコース外での遭難が相次いでいます。コース外での行動については「自己責任」ではありますが、道警はバックカントリーする場合の注意点として、こう呼びかけています。まず、地形や天候を確認し、自分の技術などに見合ったルートなのか考えること。そして、冬山装備については、雪崩などに備えてビーコンやスコップなど連絡がとれる携帯