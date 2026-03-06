能登半島地震で甚大な被害を受けた能登の酒蔵が、一歩ずつ復活の道のりを進んでいます。能登で作られた新酒のきき酒会が6日開かれ、10の酒蔵が困難を乗り越えて仕込んだ新酒が並びました。鳳珠酒造組合 櫻田博克理事長「地震から2年2か月経って、今こうやって点数も増えてきて、きょうは50点のお酒が並ぶことができた」金沢市内で開かれたのは、七尾と奥能登・鳳珠の酒造組合による新酒のきき酒会。あわせて10の酒蔵から2025年より