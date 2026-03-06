石井裕也監督が手がける実話を基にした映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）より、主演の綾瀬はるかをはじめ、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市らによる感涙シーンとメイキングスチール計16点が新たに解禁された。【画像】映画『人はなぜラブレターを書くのか』シーン＆メイキング写真本作は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で命を落とした青年・富久信介さんをめぐる実話を基にした物語