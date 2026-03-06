スポーツ報知評論家の高橋由伸氏（元巨人監督）が６日、ＷＢＣを国内独占配信している動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演。侍ジャパンの初戦、台湾戦の解説に臨んだ。５日の初戦でオーストラリアに完封負けしている台湾について、「打線が機能しなかったのでね、監督も（奮起するまで）我慢する時間はないと思います。なので、動くということでしょうね」などと予告した。由伸氏はこれまでに、侍ジ