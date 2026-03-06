厚生労働省厚生労働省は6日、医療機関が掲げることができる診療科名に「睡眠障害」を新たに加える方針を固めた。睡眠の悩みを抱える人や患者が適切な医療機関を選ぶことができ、早期に治療を受けられる環境が期待される。同省医道審議会の部会が同日、方針を了承。2026年度にも内科や精神科などと組み合わせて、「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」といった表示ができるようになる。医療機関が広告として掲げられる診療科名は