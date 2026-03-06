木原官房長官はクウェート・バーレーン・カタール・アラブ首長国連邦に滞在する日本人について早ければあす以降、民間のチャーター機による退避支援を行うと発表しました。【映像】木原官房長官「東京に輸送をいたします」木原官房長官「まずは空港が開いている周辺国に陸路で輸送し、そこから民間のチャーター機で東京に輸送をいたします」また、木原長官は民間チャーター機の運航ができないなどの不測の事態に備えて、自衛隊