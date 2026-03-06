アメリカのトランプ大統領は、移民対策を主導してきたノーム国土安全保障長官を解任すると発表しました。トランプ2次政権で閣僚が解任されるのは初めてとなります。【映像】解任されるノーム国土安全保障長官トランプ大統領は5日、自身のSNSでノーム国土安全保障長官を解任し、後任にマリン上院議員が就任すると発表しました。ノーム氏は西半球の安全保障に関する新たな特使に任命するとしていますが、事実上の更迭と言えます